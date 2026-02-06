Ричмонд
В Ростове 22-летний водитель «Хендай Соната» сбил подростка на улице Шаповалова

В Ростове подросток перебегал дорогу и попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 февраля, в Ростове-на-Дону произошло ДТП: автомобиль «Хендай Соната» сбил 17-летнего пешехода. По предварительным данным, подросток переходил дорогу в неположенном месте, сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

— Пешеходам следует переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и быть внимательными рядом с переходами и в жилых зонах, — напомнили в ГАИ.

За рулем авто находился 22-летний мужчина. Фото: Госавтоинспекция РО.

Авария произошла днем возле дома № 1 на улице Шаповалова. Подросток выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. За рулем был 22-летний мужчина.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Ведутся проверки, выясняются все обстоятельства. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия. Водителю предстоит дать объяснения. А медицинские эксперты оценят степень повреждений пострадавшего.

