Дефект теплотрассы на проспекте Коммунистическом в Ростове устранили

Тепло пустили в десять домов в Советском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Коммунистическом в Ростове-на-Дону устранили дефект теплотрассы. Об этом 6 февраля сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

— По информации ООО «Ростовские тепловые сети», дефект устранен, трасса под заполнением, — говорится в телеграм-канале департамента.

К слову, ремонт специалисты завершили раньше срока, изначально планировали завершить работы к 18 часам вечера. Восстановилось ли отопление полностью к этому моменту, неизвестно. Напомним, сегодня с утра из-за дефекта теплотрассы без отопления находились десять жилых домов на Коммунистическом и Стачки.

