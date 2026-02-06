Дефект теплотрассы на проспекте Коммунистическом в Ростове устранили

К слову, ремонт специалисты завершили раньше срока, изначально планировали завершить работы к 18 часам вечера. Восстановилось ли отопление полностью к этому моменту, неизвестно. Напомним, сегодня с утра из-за дефекта теплотрассы без отопления находились десять жилых домов на Коммунистическом и Стачки.