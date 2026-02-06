Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО

ГРОЗНЫЙ, 6 фев — РИА Новости. Очередной борт с добровольцами отправился в зону СВО из аэропорта Грозного, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправился очередной борт с истинными патриотами Родины, которые предпочли борьбу с укрофашистами домашнему уюту и теплоте домашних стен», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, в большой группе добровольцев не только жители Чечни, но и представители других регионов России. Глава региона уточнил, что для некоторых из них это уже вторая, третья, а то и четвёртая командировка в зону СВО.
«Перед отправкой парни прошли краткий курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира на территории легендарной кузницы героев — Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе», — добавил он.