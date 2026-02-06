Волгоградцев приглашают послушать шедевры венских классиков

Вечер откроет увертюра «Кориолан» Бетховена, затем придет черед концерта для скрипки с оркестром № 3 Моцарта — главную партию исполнит концертмейстер оркестра Альберт Жмаев. В завершение прозвучит четвертая симфония Малера — одно из самых загадочных произведений композитора, писавшего музыку только в двух жанрах — симфонии и песни для голоса с фортепиано или оркестром.