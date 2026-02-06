Ричмонд
Волгоградцев приглашают послушать шедевры венских классиков

Вечер будет посвящен композиторам австро-немецкого происхождения Вольфгангу Амадею Моцарту, Людвигу ван Бетховену и Густаву Малеру.

Источник: Волгоградская филармония

В ближайшее воскресенье в Волгоградской филармонии прозвучат шедевры венских классиков.

«Венское наследие соединится с венским модерном. Но, если Моцарт и Бетховен — частые гости концертной эстрады, то Малер, напротив, исполняется редко — в Волгоградской его произведения не звучали 2019 года», — говорит автор программы, дирижер из Санкт-Петербурга Иван Худяков-Веденяпин.

Вечер откроет увертюра «Кориолан» Бетховена, затем придет черед концерта для скрипки с оркестром № 3 Моцарта — главную партию исполнит концертмейстер оркестра Альберт Жмаев. В завершение прозвучит четвертая симфония Малера — одно из самых загадочных произведений композитора, писавшего музыку только в двух жанрах — симфонии и песни для голоса с фортепиано или оркестром.

В четвертой части большого симфонического полотна будет солировать выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Лондонского Королевского колледжа музыки, солистка камерных и оперных проектов Александра Дунаева.

Начало концерта в 17:00. 6+