Волгоградцев приглашают послушать шедевры венских классиков

В ближайшее воскресенье в Волгоградской филармонии прозвучат шедевры венских классиков.
«Венское наследие соединится с венским модерном. Но, если Моцарт и Бетховен — частые гости концертной эстрады, то Малер, напротив, исполняется редко — в Волгоградской его произведения не звучали 2019 года», — говорит автор программы, дирижер из Санкт-Петербурга Иван Худяков-Веденяпин.
Вечер откроет увертюра «Кориолан» Бетховена, затем придет черед концерта для скрипки с оркестром № 3 Моцарта — главную партию исполнит концертмейстер оркестра Альберт Жмаев. В завершение прозвучит четвертая симфония Малера — одно из самых загадочных произведений композитора, писавшего музыку только в двух жанрах — симфонии и песни для голоса с фортепиано или оркестром.
В четвертой части большого симфонического полотна будет солировать выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Лондонского Королевского колледжа музыки, солистка камерных и оперных проектов Александра Дунаева.
Начало концерта в 17:00. 6+