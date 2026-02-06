Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав сироты в Омске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления ведомства доложить о ходе разбирательств из-за нарушения прав сироты. 6 февраля в СК уточнили, что местной жительнице долге время не предоставляют жилье сироте.
Поводом для процессуальной проверки стало обращение в центральный аппарат жительницы Омска. Она состоит на соответствующем учете с 2018 года и имеет вступившее в силу судебное решение 2023 года. Тем мне менее, права женщины до сих пор не реализованы. Ее обращения в профильные инстанции не принесли к благополучному разрешению проблемы.
После проверки изложенных фактов региональное СУ СК возбудило уголовное дело. Теперь председатель Следственного комитета России затребовал доклад о разбирательствах. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
