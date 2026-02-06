Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав сироты в Омске

Поводом для процессуальной проверки стало обращение в центральный аппарат жительницы Омска. Она состоит на соответствующем учете с 2018 года и имеет вступившее в силу судебное решение 2023 года. Тем мне менее, права женщины до сих пор не реализованы. Ее обращения в профильные инстанции не принесли к благополучному разрешению проблемы.