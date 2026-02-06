В Русских домах за рубежом пройдут мероприятия ко Дню российской науки

В Русских домах в Египте и Малайзии пройдут заседания молодежных и философских клубов, главной темой обсуждения которых станут главные достижения российской науки. Так, по сообщению агентства, египетская молодежь в ходе мероприятия представит свои презентации о выдающихся ученых, оставивших заметный след в различных областях знаний, уделив особое внимание заслугам Дмитрия Менделеева и Сергея Королева, в то время как в Куала-Лумпуре «в работе заседания примут участие ученые из России в онлайн-формате, философы из Малайзии и студенты философских факультетов вузов» и состоится лекция профессора Академии геополитических проблем Александра Усанина.