В Русских домах за рубежом пройдут мероприятия ко Дню российской науки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные Дню российской науки, пройдут в Русских домах за рубежом. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.
Как поделились в федеральном агентстве, в Русских домах состоятся лекции, заседания молодежных клубов, научные дискуссии, выставки, мастер-классы, а также показ документальных фильмов о достижениях российской науки.
«В Аргентине в Русском доме в Буэнос-Айресе пройдет лекция аргентинского физика о Якове Перельмане “Энергия созидания: великие ученые России прошлого и России будущего”, — рассказали там. — В Никарагуа представитель Русского дома проведет лекцию о достижениях российской науки для студентов в Американском университете Никарагуа. В Индии в Русском доме в Нью-Дели соберутся представители индийских научных кругов».
Клубы по интересам.
В Русских домах в Египте и Малайзии пройдут заседания молодежных и философских клубов, главной темой обсуждения которых станут главные достижения российской науки. Так, по сообщению агентства, египетская молодежь в ходе мероприятия представит свои презентации о выдающихся ученых, оставивших заметный след в различных областях знаний, уделив особое внимание заслугам Дмитрия Менделеева и Сергея Королева, в то время как в Куала-Лумпуре «в работе заседания примут участие ученые из России в онлайн-формате, философы из Малайзии и студенты философских факультетов вузов» и состоится лекция профессора Академии геополитических проблем Александра Усанина.
«В Непале состоится торжественное собрание друзей РУДН и церемония возложения цветов к памятнику Дмитрия Менделеева в Катманду. На мероприятии соберутся выпускники РУДН, школьники, представители клуба друзей России Mitra Kunj, — указали в Россотрудничестве. — Русский дом в Лусаке подготовил отдельную просветительскую программу для учащихся одной из самых популярных образовательных организаций Замбии — Технической школы Дэвида Каунды. В Южной Осетии пройдет встреча с доктором социологических наук, профессором кафедры Института социологии и регионоведения ЮФУ Максимом Васьковым».
Научные дискуссии с интерактивом.
«В Индии в Русском доме в Нью-Дели соберутся представители индийских научных кругов. В Танзании в Русском доме в Дар-эс-Саламе гостей ждут интерактивная лекция про известных российских ученых и квиз, — добавили там. — В Чили пройдет мастер-класс по космической кухне от российских специалистов для местных поваров, а также викторина, посвященная российской науке в одной из местных школ».
Одним из ключевых мероприятий станет Молодежный фестиваль науки в Индонезии, выступающий площадкой «для диалога и обмена экспертизой между представителями стран БРИКС в год 20-летия объединения, с акцентом на цели устойчивого развития и экологическую повестку». «Мероприятие соберет более 200 участников, включая лидеров и экспертов некоммерческих организаций, а также представителей индонезийского экологического сообщества, заинтересованных в практических решениях в сфере устойчивого развития», — конкретизировали в Россотрудничестве.
Творческое отражение науки.
Кроме того, в агентстве обратили внимание и на культурно-изобразительные мероприятия в рамках празднования Дня российской науки. «В Русском доме в Монголии пройдет показ документальных фильмов о достижениях российской науки: “Завтра начинается сегодня” и “Как совершить научное открытие” сегодня, — уточнили в Россотрудничестве. — А в Хельсинки откроется постерная выставка “Наука в российских вузах”.