Юрист предупредил о штрафах за парковку машин, мешающих уборке снега

«Однако, если автомобиль оставлен с нарушениями правил стоянки (под запрещающим знаком, в зоне временных ограничений или в местах, где предусмотрена эвакуация), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Владелец будет обязан оплатить штраф, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля. Размер штрафа за нарушение требований знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку зависит от региона и может составлять от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей», — заключил эксперт.