Демидовскую премию за 2025 год вручили разработчику топлива для ракет «Циркон»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Демидовские премии за 2025 год вручены в пятницу в Екатеринбурге трем академикам РАН — генеральному конструктору — первому заместителю генерального директора АО «Союз» Юрию Милехину за вклад в создание высокоэнергетических веществ специального назначения, академику Александру Латышеву за выдающийся вклад в физику проводников, и академику Александру Румянцеву за выдающиеся научные исследования в области детской онкологии, гематологии и иммунологии, передает корреспондент ТАСС.
«Научный совет определил лауреатов Демидовской премии 2025 года. В номинации “Физика” — Александр Латышев за выдающийся вклад в физику полупроводников. В номинации “Химия” — Юрий Милехин за выдающийся вклад в создание высокоэнергетических веществ специального назначения. В области медицины — Александр Румянцев за выдающиеся научные исследования в области детской онкологии, гематологии и иммунологии», — сказал на церемонии вручения премии, приуроченной ко Дню российской науки, академик Валерий Чарушин.
В свою очередь губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что сегодня ученые решают масштабные государственные задачи, обеспечивая суверенитет в ключевых отраслях экономики страны. Он подчеркнул важность консолидации усилий с бизнесом, учреждениями образования и научными центрами в достижении прогресса.
О лауреатах.
Академик Юрий Милехин — генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора АО «Союз». В 2023 году он получил звание Героя Труда, одной из его самых значимых заслуг отмечают разработку не имеющего аналогов в мире топлива для новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Всего под его руководством разработано более 20 высокоэффективных рецептур твердого ракетного топлива, свыше 50 твердотопливных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) для ракетных комплексов различного назначения и многое другое.
В номинации «Физика» за выдающийся вклад в физику полупроводников лауреатом премии стал академик Александр Латышев, директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН. Полученные Латышевым научные результаты обеспечили создание нового поколения полупроводниковых приборов, таких как нанотранзисторы и одноэлектронные транзисторы, фотоприемные устройства на квантовых эффектах. Такие приборы применяются в микроэлектронике, включая компьютеры, мобильные устройства, сенсоры и даже медицинское оборудование.
Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, лауреат премии в номинации «Медицина» Александр Румянцев, является создателем в России службы детской гематологии и онкологии, которая занимается лечением в том числе острых лейкозов и опухолей мозга у детей. Под руководством Румянцева в стране впервые провели трансплантации стволовых клеток из пуповинной крови детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями.
О премии.
Демидовская премия — одна из старейших и престижнейших научных наград в России. Ее история начинается в 1831 году, когда уральский промышленник и меценат Павел Николаевич Демидов учредил награду «для содействия преуспеянию наук, словесности и промышленности» в стране.
Премия была прекращена в 1865 году, ее возродили в 1993 году. Инициаторами стали Уральское отделение Российской академии наук, возглавляемое тогда академиком Геннадием Месяцем, региональные власти, предприниматели и представители Демидовского фонда. Первое вручение нового этапа состоялось 29 ноября 1993 года в Екатеринбурге.
Церемонии вручения современной премии проходят в Екатеринбурге, как правило в феврале в рамках Дня российской науки. Лауреаты получают золотую медаль в малахитовой шкатулке и денежное вознаграждение.