Демидовскую премию за 2025 год вручили разработчику топлива для ракет «Циркон»

Академик Юрий Милехин — генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора АО «Союз». В 2023 году он получил звание Героя Труда, одной из его самых значимых заслуг отмечают разработку не имеющего аналогов в мире топлива для новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Всего под его руководством разработано более 20 высокоэффективных рецептур твердого ракетного топлива, свыше 50 твердотопливных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) для ракетных комплексов различного назначения и многое другое.