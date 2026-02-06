МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет

В обновлённой по состоянию на 23 декабря 2025 года таблице принимаемых странами Евросоюза паспортов третьих государств указано, что Румыния и Германия с 1 января 2026 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта. Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.