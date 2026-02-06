Ричмонд
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет

МИД РФ призвал оформлять загранпаспорта на 10 лет из-за условий ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта из-за отказа недружественных европейских держав признавать не биометрический документ.

«С учетом последовательного отказа европейских недружественных государств признавать российские пятилетние небиометрические паспорта вновь призываем регулярно следить за информацией в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта», — сказано в сообщении в Telegram-канале консульского департамента МИД России.

В обновлённой по состоянию на 23 декабря 2025 года таблице принимаемых странами Евросоюза паспортов третьих государств указано, что Румыния и Германия с 1 января 2026 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта. Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.

Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва также в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта.

