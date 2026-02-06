Известный режиссер, загубивший карьеру актер, востребованная звезда: кто есть кто в семье Ефремовых

По слухам, некоторое время актриса жила в Италии и была в браке с бизнесменом Алессандро Сини, в 2016 году у нее родился сын Арсений. Но когда Сини стал ревновать женщину к работе и окружающим, они развелись. Арсений остался у отца, а Ефремова была вынуждена вернуться в Россию из-за отсутствия итальянского гражданства. О проблемах в личной жизни она публично рассказала в 2024 году: по словам актрисы, несмотря на попытки восстановить отношения, она стала жертвой физического насилия со стороны бывшего мужа. Два года она пыталась забрать сына в Россию, но успехов не добилась.