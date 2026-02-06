Ричмонд
Ткачев назвал сумму инвестиций в отель «Мантера суприм» в Сочи

Ткачев: инвестиции в отель «Мантера суприм» в Сочи составили 38 млрд рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Инвестиции в создание пятизвездочного отеля «Мантера суприм» в «Сириусе» составили около 38 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев.

«Мы в прошлом году запустили наш новый флагманский проект “Мантера суприм”. Это гостиница, её звёздность — “пять плюс”, люксового класса. Объём инвестиций — порядка 38 миллиардов рублей. Это крупные инвестиции», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ткачев отметил, что гостиница находится на федеральной территории «Сириус» и включает 800 номеров и резиденций.

«Мантера» создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону «Красная Поляна» в Сочи, горный курорт «Архыз», тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню «Шато де Талю» в Геленджике.