Журналистку «Дождя» Полину Милушкову* внесли в реестр иноагентов

В ведомстве отметили, что Билунов*, Дранин* и Иванцов* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. При этом Билунов* на постоянной основе взаимодействует с иноагентами, а Иванцов* является основателем сообщества, которое организует мероприятия с их участием. Все они проживают за пределами РФ.