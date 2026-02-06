Журналистку «Дождя» Полину Милушкову* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку «Дождя» Полину Милушкову* и историка Дениса Билунова*, сообщается на сайте ведомства.
«Шестого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. Б. Билунов*… П. Ю. Милушкова*», — говорится в сообщении.
Также в реестр внесены руководитель отдела IT компании AIDE Игорь Драндин*, Максим Иванцов*, интернет-проект «Континент»* и сообщество Frame*.
Как сообщили в Минюсте РФ, Милушкова* распространяла фейки о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике и недостоверные сведения о ВС РФ. Она выступала против СВО, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Милушкова* сотрудничает с организацией и лицами, включенными в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
В ведомстве отметили, что Билунов*, Дранин* и Иванцов* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. При этом Билунов* на постоянной основе взаимодействует с иноагентами, а Иванцов* является основателем сообщества, которое организует мероприятия с их участием. Все они проживают за пределами РФ.
Владельцем интернет-проекта «Континент»* является медиагруппа, расположенная за пределами России, авторами проекта являются иноагенты. Сообщество «Frame»* организует мероприятия с участием иноагентов и нежелательных в РФ компаний. Вместе с тем из реестра исключена организация «Иноагент ААВ» в связи с ликвидацией.
*Лицо или организация, признанные иноагентами на территории РФ.