Жалобы на питание в школе в Петербурге поступали с 2020 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Родители школьников с 2020 года жалуются на поставщика питания, который обслуживает и школу в Невском районе Санкт-Петербурга, где вспыхнула острая кишечная инфекция, следует из отзывов.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора в пятницу сообщило о регистрации 37 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, среди учеников и сотрудников школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга. Шесть человек остаются в больнице. Ранее в среду в школе, которую обслуживает комбинат социального питания «Волна», был приостановлен учебный процесс, отмечали в Роспотребнадзоре.
«Наше учебное заведение уже 2 или 3 года кормит “Волна”. Еда просто отвратительная. Вот объясните мне, почему в течение недели супы у вас только с капустой… Сырники очень жирные, ощущение, (что) вечно жарят их на старом масле. Меню можно хоть иногда разнообразить или нет. После того, как пообедал, вечно болит живот и вздутие от ваших блюд», — говорится в отзыве, оставленном в марте 2020 года.
Жалобы на качество еды публиковались и позднее. Так, в мае 2023 года жительница Петербурга рассказала, что в школе № 346 по этой причине «дети практически не едят». В октябре того же года пользовательница, с отзывом которой согласились еще четверо, написала, что «в еде осколки, волосы, проволока».
При этом последний отзыв, касающийся лицея № 344 и датированный декабрем 2025 года, содержит благодарность в адрес комбината «за вкусное, разнообразное, свежее питание», а в отзыве от ноября 2025 года мама одной из учениц школы № 527 жалуется на просроченный молочный коктейль.
Комментариями комбината соцпитания «Волна» РИА Новости пока не располагает. В настоящее время, по информации управления Роспотребнадзора, в школе продолжаются противоэпидемические мероприятия.