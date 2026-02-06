Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова

В окружении Федуловой отметили, что она была выдающимся общественным и политическим деятелем, чья жизнь стала символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений: её имя неразрывно связано с историей Всесоюзной пионерской организации, которую она возглавляла более десяти лет, вкладывая душу в воспитание миллионов детей. Именно по её инициативе появились отряды юных инспекторов движения — проект, который сохраняет свою актуальность и сегодня.