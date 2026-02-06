В столичном регионе 7−8 февраля пройдет небольшой снег

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Небольшой, местами умеренный снег пройдет в Московском регионе в выходные, высота снежного покрова может увеличиться на 4 см. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В субботу облачная погода, небольшой, местами умеренный снег и количество осадков 1−3 мм, прирост снега до 3 см. В воскресенье небольшой снег, тоже 1 мм. Можно сказать, что прирост снежного покрова уже до 1 см», — сказала Макарова.
Она добавила, что ночью в субботу в Москве будет минус 11−13 градусов, днем — минус 7−9. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-восточный, 4−9 м/с, гололедица. В воскресенье облачно, с прояснениями. Ночью минус 14−16 градусов, днем — минус 9−11. Ветер северный, 6−11 м/с.