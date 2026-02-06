Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей

«Начинается тоже внезапно, с многократной рвоты, отказа от еды и высокой температуры. Симптомы проявляются через 12−24 часа после заражения. Родителям следует внимательно следить за количеством мочи, поведением ребенка и сухости слизистых. Это первые сигналы обезвоживания. При выраженной слабости, редком мочеиспускании или апатии требуется немедленное обращение к врачу. При правильном лечении дети обычно выздоравливают в течение 3−5 дней после заболевания без последствий», — дала советы врач.