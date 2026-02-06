Тюмень и Бразилия создадут инфраструктуру с уровнями биозащиты для исследований

«Сейчас ректор ТюмГУ находится в Бразилии и знакомится с передовой научной инфраструктурой этой страны. У ТюмГУ амбициозные планы в области дальнейшего развития исследований эмерджентых биологических угроз, в том числе создание новой инфраструктуры исследований с учетом соответствующих уровней биозащиты. Также ректор подпишет соглашение о сотрудничестве ТюмГУ с ведущим университетом страны — Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (UFRJ)», — рассказали в пресс-службе.