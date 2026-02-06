Тюмень и Бразилия создадут инфраструктуру с уровнями биозащиты для исследований

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) в партнерстве с бразильскими коллегами расширит исследования биологических угроз. Соглашение, предусматривающее создание инфраструктуры с уровнями биозащиты для совместных научных проектов, планируется подписать с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (UFRJ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сейчас ректор ТюмГУ находится в Бразилии и знакомится с передовой научной инфраструктурой этой страны. У ТюмГУ амбициозные планы в области дальнейшего развития исследований эмерджентых биологических угроз, в том числе создание новой инфраструктуры исследований с учетом соответствующих уровней биозащиты. Также ректор подпишет соглашение о сотрудничестве ТюмГУ с ведущим университетом страны — Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (UFRJ)», — рассказали в пресс-службе.
Ректор ТюмГУ в составе делегации Минобрнауки РФ во главе с министром Валерием Фальковым находится в Бразилии. В ходе визита он ознакомился с синхротроном Sirius поколения 4+, расположенным недалеко от Кампинаса. Его применение в области наук о жизни имеет прямое отношение к планам исследований университета.
ТюмГУ уже также сотрудничает с другими вузами Бразилии: с университетом Минас Жерайс — в изучении биоразнообразия, с университетом Флуминенсе — в сравнительных исследованиях правовых систем БРИКС, а с университетом Северного Токантинса проектируется совместная исследовательская станция в Амазонии для изучения биоугля и карбоновых циклов.