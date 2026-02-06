Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае

«Осадки будут на юге, связанные с влиянием южного циклона, который идет со стороны Средиземного моря. В Крыму и в районе Сочи будут дожди. В местах даже грозы возможны, ветер — до 20 метров в секунду. На реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах, в районе Красной Поляны и выше — осадки в виде дождя», — сказала агентству Макарова.