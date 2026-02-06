В Омске проведут всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

С 10 по 12 февраля на территории омского учебно-тренировочного комплекса пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту «Памяти заслуженного тренера России Василия Иванкова» (6+). Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.
В состязаниях примут участие 15 сильнейших команд со всей страны. Им предстоит пройти два зрелищных испытания. Первое — «Штурм высоты», это скоростной подъем по штурмовой лестнице через окна второго и четвертого этажей учебной башни. Второе — «Полоса препятствий» на стометровой дистанции, где важна каждая доля секунды. Соревнования обещают быть динамичными и захватывающими.
«Впечатления гарантируем! Вход свободный!», — отметили в пресс-службе управления ведомства.
Торжественное открытие состязаний запланировано на 10:00 ближайшего вторника. Финальные забеги и церемония награждения организуют в 15:30 в четверг. Мероприятия пройдут по адресу: улица 2-я Солнечная, дом № 48.
