В Ростове служебная собака помогла обнаружить закладки с наркотиками

Транспортные полицейские установили, что девушка приобретала наркотические средства через интернет путем, так называемых, тайников-закладок. Получив координаты «закладки», она достала наркотики из тайника в лесополосе и собиралась таким же образом продать их в Ростове. Однако этим планам помешали оперативники. Совместно с кинологом и служебно-розыскной собакой они обнаружили и изъяли у нее семь свертков с наркотиками общей массой более 10 граммов.