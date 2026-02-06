В Ростове служебная собака помогла обнаружить закладки с наркотиками

В Ростове за распространение наркотиков задержали 23-летнюю жительницу Зерноградского района. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Транспортные полицейские установили, что девушка приобретала наркотические средства через интернет путем, так называемых, тайников-закладок. Получив координаты «закладки», она достала наркотики из тайника в лесополосе и собиралась таким же образом продать их в Ростове. Однако этим планам помешали оперативники. Совместно с кинологом и служебно-розыскной собакой они обнаружили и изъяли у нее семь свертков с наркотиками общей массой более 10 граммов.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.
