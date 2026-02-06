Специалист назвала главные причины появления сколиоза у детей

Сколиоз у детей часто возникает без явных причин. Об этом сообщила врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с NEWS.ru. В остальных случаях искривление позвоночника может быть связано с костной аномалией, лишним весом, метаболическими расстройствами и другими нарушениями, связанными с генетикой.
— Малоподвижный образ жизни и недостаток физической активности также способствуют развитию этих заболеваний. Длительное время за компьютером и использование гаджетов могут ослабить мышцы спины и снизить их тонус, — пояснила специалист.
Также родовые травмы, ушибы и переломы могут приводить к сколиозу. Неврологические заболевания могут вызывать нейромышечный сколиоз. Лишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник, а дефицит кальция и витамина D может негативно сказаться на формировании костной ткани.
