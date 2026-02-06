Кадастровая переоценка в Молдове вызвала хаос на рынке недвижимости: Оказалось, что люди живут в несуществующих домах с бешеными налогами

В Молдове обнаружены жилые дома, в которых люди живут годами, но которые отсутствуют в кадастровых реестрах.
Такая ситуация зафиксирована на одной из улиц Тогатино. По словам мэра, этот район не относится к жилой зоне, сообщает 1TV.
На этой улице, согласно информации на сайте geodata.gov.md, числятся всего пять домов. В действительности здесь нет ни одного свободного участка. Более того, очевидно, что в некоторых из этих «несуществующих» домов люди проживают уже давно.
Журналисты попытались узнать мнение жителей улицы о том, что их недвижимость не отображается в кадастровых регистрах, однако они отказались от комментариев. Мэр Тогатино Сергей Чеботару пояснил, что речь идет о дачной, а не жилой зоне.
«Там видно, что это дачная зона, а не жилая. Это дачные домики, и сейчас они не могут быть зарегистрированы. Только если они построены, согласно новому закону, до 2023 года владельцы имеют право подать в примэрию заявление об оформлении незаконно возведенного строения», — заявил мэр коммуны.
В то же время власти утверждают, что недавняя кадастровая переоценка охватила и дачные дома, гаражи и другие вспомогательные постройки.
Всего переоценка затронула около шести миллионов объектов недвижимости. В нее включены и активы, ранее не имевшие официальной оценки, в том числе дачные дома. Таким образом, если ранее за часть собственности налог не уплачивался, теперь владельцам, возможно, придется это делать.
Узнать оценочную стоимость имущества можно на сайте geodata.gov.md, следуя указанным инструкциям. Сделать это можно до 30 апреля — даты завершения периода консультаций.
Если владельцы не согласны с результатами оценки, они могут их оспорить. Рост стоимости недвижимости различается в зависимости от населенного пункта. В многоэтажных домах Кишинева цены на квартиры выросли в среднем в 2,5−3,5 раза. В Бельцах рост составил около 4,5 раза, а в некоторых населенных пунктах — еще больше.
Собственники могут рассчитать, как изменится налог на недвижимость с 2027 года. Ставка устанавливается местными властями и может быть уточнена в примэрии. Налоговый кодекс предусматривает минимальные ставки: для квартир, жилых домов, гаражей и садовых участков — 0,05% от кадастровой стоимости; для сельскохозяйственных земель — 0,1%; для недвижимости нежилого назначения — 0,3%.
Основным спорным моментом переоценки является возможный рост налога на недвижимость. По мнению экспертов, он может увеличиться вдвое. В то же время центральные власти подчеркивают, что окончательное решение остается за местными администрациями.
Журналисты также попытались получить комментарии у представителей местных властей. Лишь некоторые из них допустили, что налог на недвижимость может вырасти. При этом они отмечают, что переоценка обеспечит большую справедливость при сделках с недвижимостью и расширит возможности примэрий по привлечению финансирования.
«Хочу заверить, что ни один объект недвижимости — ни в Ставченах, ни в Кишиневе — фактически не оценен по рыночной стоимости. Сегодня все объекты оценены примерно в 4−5 раз ниже рынка. Мы провели анализ и увидели, что нынешняя оценка вырастает примерно на 20% по сравнению с предыдущей, но все равно остается далекой от рыночной. Для квартир это может означать рост примерно на сто-двести леев, а в некоторых случаях для домов — до нескольких тысяч леев, в зависимости от новой оценки», — заявил мэр города Ставчены Александр Ворник.
«Это будет более справедливо, потому что у нас есть старые дома и многоэтажные индивидуальные дома, где живут люди, а сейчас налоги рассчитываются по приблизительной оценке. Переоценка обеспечит более справедливое распределение налогов в зависимости от собственности. Многие объекты ранее рассчитывались по старой оценке, теперь они будут оценены по рыночной стоимости», — подчеркнул мэр муниципия Комрат Сергей Атанасов.
Тем временем многие владельцы, уже проверившие новые данные в кадастровых реестрах, заявляют о недовольстве.
«Я заплатил за оформленный гараж, дом у меня построен в 1986 году, и в итоге вышло больше 8 тысяч леев. Для пенсионера это очень большая сумма. Я понял, что в 2026 году будет еще больше. Я с этим не согласен. Люди были бедными и станут еще беднее», сказал журналистам пенсионер.
По данным властей, цель кадастровой переоценки — обеспечить большую справедливость в налоговой системе. Владельцев призывают проверить данные на платформе geodata.gov.md и при необходимости оспорить их до конца апреля.
