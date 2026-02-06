Кадастровая переоценка в Молдове вызвала хаос на рынке недвижимости: Оказалось, что люди живут в несуществующих домах с бешеными налогами

«Хочу заверить, что ни один объект недвижимости — ни в Ставченах, ни в Кишиневе — фактически не оценен по рыночной стоимости. Сегодня все объекты оценены примерно в 4−5 раз ниже рынка. Мы провели анализ и увидели, что нынешняя оценка вырастает примерно на 20% по сравнению с предыдущей, но все равно остается далекой от рыночной. Для квартир это может означать рост примерно на сто-двести леев, а в некоторых случаях для домов — до нескольких тысяч леев, в зависимости от новой оценки», — заявил мэр города Ставчены Александр Ворник.