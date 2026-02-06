Ричмонд
Бывший колбасный цех выставили на торги в Башкирии: начальная цена — 1,6 млн рублей

В Башкирии бывший колбасный цех продают за 1,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

На электронной торговой площадке выставили на продажу бывший колбасный цех в Туймазинском районе Башкирии. Стартовая цена лота, включающего здание и земельный участок, составляет 1 миллион 626 тысяч 870 рублей.

Объект представляет собой одноэтажное кирпичное здание 2000 года постройки общей площадью 307,1 квадратного метра. Согласно документации, сооружение находится в работоспособном состоянии и не требует срочного капитального ремонта. Потолки высотой три метра, железобетонные перекрытия, пять входов и наличие всех базовых коммуникаций (отопление, водоснабжение, канализация, электричество) позволяют начать эксплуатацию практически сразу после сделки.

Вместе со зданием покупатель получит в аренду земельный участок площадью 2525 квадратных метров, расположенный в центре села Серафимовский по улице Гафури. Торги проводятся на электронной площадке «ТЭК-Торг».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.