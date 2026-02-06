«Это бубнят со времён неандертальцев»: Антрополог из МГУ вступился за «тупеющих» зумеров

«Все “исследования” о том, что зумеры уступают по уму предыдущим поколениям — чушь. Ещё у древних греков были рассуждения, что молодёжь не та, вот раньше было лучше, а теперь всё плохо. Это фиксируется каждое поколение с тех пор, как появилась письменность. Я думаю, ещё неандертальцы сидели и то же самое бубнили где-то в пещере».
Собеседник Life.ru добавил, что в релевантных научных источниках не отмечено, что современные подростки «более глупые или более неспособные». Да, подход к жизни меняется из-за интернета и смартфонов, но «потенциал не может измениться», потому что биология так быстро не перестраивается — «мозги всё те же».
«Вопрос лишь в том, с какой интенсивностью люди загружают себе эти мозги и каким содержимым. Понятно, что старшему поколению кажется, что молодёжь не такая. Но если теперь никто не умеет охотиться на мамонтов, это не значит, что все отупели», — рассуждает учёный.
Говоря об эволюции, Дробышевский отметил, что в масштабе миллионов лет люди меняются и становятся более развитыми, но не настолько быстро, чтобы это было заметно за одно поколение. По его оценке, для заметных биологических изменений нужны десятки тысяч лет.
«Можете начать отсчитывать. Через 50 тысяч лет разницу увидим», — добавил он.
Ранее в зарубежных медиа появилось заявление нейробиолога Джареда Хорвата о том, что поколение Z якобы стало первым, кто «набирает меньше баллов, чем предыдущее поколение», и связывалось это с чрезмерной зависимостью от цифровых технологий.