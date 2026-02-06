«Это бубнят со времён неандертальцев»: Антрополог из МГУ вступился за «тупеющих» зумеров

«Все “исследования” о том, что зумеры уступают по уму предыдущим поколениям — чушь. Ещё у древних греков были рассуждения, что молодёжь не та, вот раньше было лучше, а теперь всё плохо. Это фиксируется каждое поколение с тех пор, как появилась письменность. Я думаю, ещё неандертальцы сидели и то же самое бубнили где-то в пещере».