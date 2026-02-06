В Ростове часть Левенцовки останется без отопления и горячей воды 7 февраля

В Советском районе Ростова в районе Левенцовском 7 февраля в части домов намерены отключить отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключение коснется жилых домов 5-го микрорайона. Оно связано с необходимостью ремонта запорной арматуры на тепловых сетях по проспекту Солженицына.
Границы отключения: улица Жданова — улица Еременко — проспект Солженицына — улица Ткачева.
Коммунальные службы запланировали работы на среду, 7 февраля. Подача тепла и горячей воды будет приостановлена с 9:00 до 16:00.
