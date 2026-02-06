Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове часть Левенцовки останется без отопления и горячей воды 7 февраля

Из-за ремонта в Левенцовке отключат отопление и горячую воду на семь часов.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова в районе Левенцовском 7 февраля в части домов намерены отключить отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Отключение коснется жилых домов 5-го микрорайона. Оно связано с необходимостью ремонта запорной арматуры на тепловых сетях по проспекту Солженицына.

Границы отключения: улица Жданова — улица Еременко — проспект Солженицына — улица Ткачева.

Коммунальные службы запланировали работы на среду, 7 февраля. Подача тепла и горячей воды будет приостановлена с 9:00 до 16:00.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.