Уфимец «поднял» на контрафактных сигаретах 36 млн рублей: скоро он будет на скамье подсудимых

Уфимец продал контрафактных сигарет на 36 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело против жителя Уфы, ему предъявили обвинение по статье «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт табачных изделий без маркировки в особо крупном размере».

По данным надзорного ведомства, с сентября 2021 по февраль 2024 года обвиняемый через интернет закупал крупные партии контрафактных сигарет без акцизных марок. Полученный товар он хранил в арендованных гаражных боксах на территории Уфы и занимался его дальнейшей реализацией.

Правоохранителям удалось выявить нелегальный бизнес, в общей сложности из незаконного оборота они изъяли более 200 тысяч пачек сигарет, рыночная стоимость которых превышает 36 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Уфы.

