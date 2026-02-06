Уфимец «поднял» на контрафактных сигаретах 36 млн рублей: скоро он будет на скамье подсудимых

По данным надзорного ведомства, с сентября 2021 по февраль 2024 года обвиняемый через интернет закупал крупные партии контрафактных сигарет без акцизных марок. Полученный товар он хранил в арендованных гаражных боксах на территории Уфы и занимался его дальнейшей реализацией.