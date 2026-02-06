Почему все сходят с ума по капусте

Но в этом всем, конечно, надо разбираться. Новые рецепты из привычных бюджетных продуктов надо еще освоить, к забытым блюдам из глубин веков надо еще привыкнуть. А еще стоит научиться все сочетать, чередовать. Поначалу это даже интересно. Как квест практически. Но рано или поздно сосредоточенность на меню, его тщательнейшее планирование начинает утомлять. А потом и вовсе понимаешь, что экономишь на рубль, а времени тратишь больше на тысячу. Ведь мог бы вместо листания каталогов супермаркетов, изучения блогов о вкусной и здоровой пище и шинкования этой гребаной капусты поработать. Потому что игра в шеф-повара все равно уже перестала быть увлекательной, все опять превратилось в банальное дежурство у плиты, только теперь оно растягивается на целые часы. И вот думаешь, а не послать ли все к черту. И, конечно же, посылаешь.