Беларусь победила футбольные сборные Литвы и Эстонии, даже не выйдя на поле

В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сообщили о решении УЕФА наказать команды Литвы и Эстонии крупными поражениями за отказ играть против сверстниц из Беларуси.
Футбольные федерации Эстонии и Литвы отказались принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси.
В связи с этим, контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил присудить сборным Эстонии и Литвы технические поражения со счетом 0:3. Таким образом, у белорусок в активе уже есть две победы.
В отборочном турнире кроме этих команд выступает еще сборная Мальты. В АБФФ уточнили, что точная информация о проведении игры против этой команды станет известна позднее.
