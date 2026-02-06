Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь победила футбольные сборные Литвы и Эстонии, даже не выйдя на поле

Футбольные сборные Литвы и Эстонии наказаны поражениями за отказ играть против белорусок.

Источник: Комсомольская правда

В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сообщили о решении УЕФА наказать команды Литвы и Эстонии крупными поражениями за отказ играть против сверстниц из Беларуси.

Футбольные федерации Эстонии и Литвы отказались принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси.

В связи с этим, контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил присудить сборным Эстонии и Литвы технические поражения со счетом 0:3. Таким образом, у белорусок в активе уже есть две победы.

В отборочном турнире кроме этих команд выступает еще сборная Мальты. В АБФФ уточнили, что точная информация о проведении игры против этой команды станет известна позднее.

Ранее мы писали, что четыре зуба выбили белорусскому хоккеисту в Калгари.

Еще прочитайте, что в Италии открывается Олимпиада, на которой выступят семь белорусок: «Самая титулованная в команде — Анна Гуськова».