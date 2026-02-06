В России разрабатывают новый противопаразитарный препарат

«Более быстрое внедрение может быть достигнуто в области противопаразитарных препаратов, которые сейчас мы делаем против лейшманиоза, болезни Шагаса, против которых эффективного лечения нет. Мы испытываем данные соединения уже на людях, перспективы там более быстрые. Возможно, через 3−5 лет мы получим первое лекарство от данных болезней, которые стремительно распространяются по миру», — сообщил Аксенов.