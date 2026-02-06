В России разрабатывают новый противопаразитарный препарат

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывают новый противопаразитарный препарат, первый образец которого намерены получить через 3−5 лет. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил заведующий кафедрой органической химии химического факультета СКФУ Николай Аксенов.
«Более быстрое внедрение может быть достигнуто в области противопаразитарных препаратов, которые сейчас мы делаем против лейшманиоза, болезни Шагаса, против которых эффективного лечения нет. Мы испытываем данные соединения уже на людях, перспективы там более быстрые. Возможно, через 3−5 лет мы получим первое лекарство от данных болезней, которые стремительно распространяются по миру», — сообщил Аксенов.
Он также отметил, что первые партии медикаментов намерены отправить в Иран, где наиболее распространены данные заболевания.
Болезнь Шагаса — тропическая паразитарная болезнь. По оценкам ВОЗ, в мире инфицировано от 6 до 7 млн человек, и еще около 75 млн человек находятся в зоне риска. Ежегодно от инфекции умирает порядка 10 тыс. человек, преимущественно из-за хронических осложнений заболевания.