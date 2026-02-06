Главные новости за неделю 2−6 февраля 2026 года

В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонней встречи по Украине
Два дня на переговорах в Абу-Даби велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская и американская стороны затрагивали в ходе встречи в Абу-Даби вопрос продления ДСНВ.
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны
6 февраля на северо-западе Москвы совершено вооруженное нападение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Сообщается, что преступник мог проникнуть в дом под видом доставщика еды.
ДСНВ прекратил свое действие
Последнее соглашение между Россией и США в сфере стратегической стабильности — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) — прекратило свое действие 5 февраля. Истекшее соглашение Москвы и Вашингтона вступило в силу в 2011 году и заменило собой Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе
Ученик 9-го класса пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого произвел несколько выстрелов в сторону учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подросток был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и Росгвардии. Никто не пострадал.