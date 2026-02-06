Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 2−6 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей 2—6 февраля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

В Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонней встречи по Украине

Источник: Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

Два дня на переговорах в Абу-Даби велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская и американская стороны затрагивали в ходе встречи в Абу-Даби вопрос продления ДСНВ.

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

6 февраля на северо-западе Москвы совершено вооруженное нападение на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Сообщается, что преступник мог проникнуть в дом под видом доставщика еды.

ДСНВ прекратил свое действие

Источник: Zuma/TASS

Последнее соглашение между Россией и США в сфере стратегической стабильности — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) — прекратило свое действие 5 февраля. Истекшее соглашение Москвы и Вашингтона вступило в силу в 2011 году и заменило собой Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе

Источник: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Ученик 9-го класса пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого произвел несколько выстрелов в сторону учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подросток был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и Росгвардии. Никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше