Главные новости за неделю 2−6 февраля 2026 года

Последнее соглашение между Россией и США в сфере стратегической стабильности — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) — прекратило свое действие 5 февраля. Истекшее соглашение Москвы и Вашингтона вступило в силу в 2011 году и заменило собой Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.