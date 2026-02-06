Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию

«Никто не запрещает Сабурову обратиться в суд с административным иском и оспорить свой запрет на въезд на территорию России. Однако в этом случае он должен будет подтвердить, что основания для отказа отпали либо их не было изначально. Наиболее перспективный путь в данном случае — это публично изменить свою позицию по отношению к российской политике и затем обратиться с компетентные органы с просьбой снять запрет, либо сократить его срок», — рассказал Хаминский.