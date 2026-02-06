Пенсионер пострадал при пожаре из-за неисправной печи в Гуково

69-летний житель Гуково был госпитализирован с отравлением дымом после ночного пожара в своем доме. Об этом сообщили в донском МЧС.
ЧП произошло в микрорайоне Алмазный. Пенсионер проснулся от сильного запаха гари и увидел, что комната заполнена дымом. Он смог самостоятельно выбраться из дома до прибытия пожарных расчетов.
На место вызова оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они полностью потушить огонь, который успел охватить 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 13 пожарных и четыре единицы спецтехники.
Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставила в местную больницу. По предварительным данным дознавателей, причиной пожара стала неисправность печного отопления.
