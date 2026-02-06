Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта собрано с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает правительство России.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий аварии.
«С начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Из них почти 176 тысяч тонн утилизировано или направлено в хозяйственный оборот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено. Мониторинг береговой линии и акватории Чёрного моря продолжается.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 785 человек и 186 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.