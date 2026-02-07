В Перми на Бахаревке построят пожарный резервуар

ООО «СИТИСТРОЙ» построит пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка в Перми: контракт подписан 13 января 2026 года. Работы включают изыскания и корректировку проекта, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Резервуар противопожарного запаса воды расположится на пересечении улиц 1-й Бахаревской и Пристанционной в Свердловском районе. Он будет вмещать 100 кубометров воды и иметь площадку для подъезда пожарной техники. Строительство подобных объектов необходимо в районах, где нет возможности набирать воду из системы водоснабжения. Работы по проектированию и возведению пожарного резервуара ведутся согласно программе «Безопасный город». Сдачу объекта планируют на конец 2026 года.
В этом году разработают проекты еще для двух пожарных резервуаров: в Новых Лядах на ул. Островского и в Кировском районе Перми на ул. Мореходной.