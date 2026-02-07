В Перми на Бахаревке построят пожарный резервуар

Резервуар противопожарного запаса воды расположится на пересечении улиц 1-й Бахаревской и Пристанционной в Свердловском районе. Он будет вмещать 100 кубометров воды и иметь площадку для подъезда пожарной техники. Строительство подобных объектов необходимо в районах, где нет возможности набирать воду из системы водоснабжения. Работы по проектированию и возведению пожарного резервуара ведутся согласно программе «Безопасный город». Сдачу объекта планируют на конец 2026 года.