Главу Пролетарского района Ростовской области взяли под стражу

Глава Пролетарского района Ростовской области будет под стражей до 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для главы администрации Пролетарского (сельского) района. Соответствующую информацию подтвердили в областной объединённой пресс-службе судов.

Согласно сообщению, 6 февраля ролетарский районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Сальского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в отношении главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц и 24 суток — до 27 марта 2026 года.

Отмечается, что постановление суда на текущий момент не вступило в законную силу. Также не уточняется, в чем именно подозревают чиновника.

Известно, что Горнич возглавляет район с 25 июля 2022 года.

