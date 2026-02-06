В Ростовской области водителей и пешеходов предупредили об ухудшении погоды

Такие условия значительно повышают аварийность. Ночью видимость ухудшается, а сцепление шин с дорожным покрытием становится минимальным. В связи с этим в ГАИ рекомендовали водителям соблюдать повышенную осторожность. Необходимо выбирать безопасную скорость, особенно на мостах, эстакадах и загородных трассах, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Также важно убедиться в исправности световых приборов автомобиля и стеклоочистителей.