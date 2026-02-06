В России на 14% сократилось внутреннее потребление стали

Металлургическая отрасль России переживает один из самых затяжных кризисов за последние десятилетия. По итогам 2025 года выпуск стали сократился на 4,6%, а внутреннее потребление — сразу на 14%. На фоне санкционного давления, слабого внутреннего спроса и дорогих кредитов отрасль все больше напоминает «пациента на капельнице», который поддерживает текущую деятельность за счет заимствований, но почти не инвестирует в развитие. Аналогичные проблемы нарастают и в цветной металлургии, где ключевые игроки также оказались в ловушке макроэкономических факторов. Анализ ситуации, — в материале «Газеты.Ru».
В начале февраля сразу несколько аналитических материалов обозначили глубину кризиса в российской промышленности. 4 февраля Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) опубликовал обзор «Как охлаждалась сталь», посвященный состоянию черной металлургии. Днем ранее «Северсталь» раскрыла операционные и финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год.
Генеральный директор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев прямо охарактеризовал прошедший год как «сложный для российской и мировой металлургии», отметив, что кризисные тенденции в отрасли не только сохраняются, но и продолжают усиливаться.
В долгах.
Металлургия традиционно считается базовой отраслью, своего рода кровеносной системой промышленности: металл необходим строительству, машиностроению, топливно-энергетическому комплексу и инфраструктурным проектам.
Поэтому спад в металлургии — это не просто локальная отраслевая проблема, а индикатор системных рисков для всей реальной экономики.
Как подчеркивают эксперты ЦСР, падение спроса на металлургическую продукцию отражает общее охлаждение деловой активности практически во всех ключевых отраслях-потребителях металла. Основной причиной называется жесткая денежно-кредитная политика, ограничивающая инвестиционную и строительную активность.
Финансовое состояние металлургов продолжает ухудшаться. Средняя рентабельность продаж в отрасли снизилась до 9,6%, что существенно ниже уровней предыдущих лет.
При этом объем привлеченных кредитов вырос на 26,5% и достиг около 2,7 трлн рублей, тогда как общий кредитный портфель увеличился всего на 1,6%. Такая диспропорция указывает на то, что заемные средства используются преимущественно для финансирования оборотного капитала, а не для долгосрочных инвестиций и модернизации производства.
Фактически отрасль переходит к модели «латания дыр»: компании вынуждены прибегать к краткосрочному рефинансированию, чтобы поддерживать текущую деятельность, компенсировать кассовые разрывы и обслуживать долг.
Однако такая модель не создает задела для роста и технологического обновления. На этом фоне экспортная рентабельность остается низкой из-за санкционных ограничений и логистических издержек, а внутренний рынок сжат вследствие высокой стоимости кредитов для основных потребителей металлопродукции.
Турбулентность зашкаливает.
Не лучше ситуация и в цветной металлургии. Один из крупнейших в мире производителей алюминия — «Русал» — еще по итогам первого полугодия 2025 года сообщил о первом за пять лет убытке в размере $87 млн. Основными причинами компания назвала рост процентных платежей и укрепление рубля. Маржинальность по скорректированной EBITDA за этот период снизилась с 13,8% до 9,9%.
Во второй половине года тяжелые внешние условия сохранялись. Ключевая ставка Банка России, хотя и опустилась с исторического пика в 21%, остается на крайне высоком уровне, существенно увеличивая стоимость заимствований.
Одновременно рубль за год укрепился более чем на 20%. При высокой долговой нагрузке эти факторы оказывают на «Русал» особенно сильное влияние.
По итогам первого полугодия 2025 года соотношение чистого долга к EBITDA у компании превышало 5х — один из самых высоких показателей в секторе.
Цены на алюминий в IV квартале 2025 года превышали трехлетние максимумы, а конец января 2026 года ознаменовался настоящим ралли в цветных металлах на мировых биржах. На этом фоне акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже временно возвращались к уровням начала 2022 года.
Рост котировок металла был обусловлен рядом временных факторов, включая пожар на американском заводе Novelis и ограничение производства в Китае осенью 2025 года. Однако рост оказался непродолжительным: вслед за резким подъемом последовал столь же быстрый обвал, что вновь подчеркнуло высокую волатильность рынка и неустойчивость ценовой конъюнктуры.
Причины позитивной динамики не носили структурного характера и не обеспечили рынку устойчивой поддержки.
Более того, даже рост цен во второй половине 2025 года во многом нивелировался для российских экспортеров эффектом крепкого рубля, что ограничивало позитивное влияние на финансовые результаты.
Ключевым экспортным направлением для России остается Китай, на который приходится уже около 35% поставок российского алюминия. Однако положение мажоритарного покупателя позволяет КНР диктовать условия: закупки осуществляются со значительными скидками, а с учетом логистического плеча рентабельность таких поставок остается низкой.
В результате экспорт, который ранее служил важным источником поддержки отрасли, перестает быть надежным компенсатором слабого внутреннего спроса.
Кто в плюсе и какой прогноз.
Ассоциация «Русская сталь» уже подготовила предложения по стабилизации металлургической отрасли и планирует представить их на совещании по вопросам развития черной металлургии под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.
Представители отрасли подчеркивают, что без комплексных мер государственная поддержка может оказаться недостаточной для выхода из затяжного кризиса. В 2026 году возможно лишь умеренное, техническое восстановление, отмечают эксперты.
Для «Русала» этот год, по мнению аналитиков, станет периодом высокой неопределенности.
Дальнейшая динамика финансовых показателей компании будет в первую очередь зависеть от цен на алюминий на мировых рынках, а также от макроэкономических факторов — ключевой ставки Банка России и курса рубля.
Как отмечал старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин, высокая долговая нагрузка делает компанию особенно чувствительной к этим параметрам.
Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин обращает внимание, что происходящим на рынке успешно пользуется Китай, который, в отличие от стран Запада, не закрывает свой рынок от российской продукции и, приобретая наш металл, в том числе «зеленый» алюминий, продолжает наращивать экспорт полуфабрикатов и готовой продукции.
Эксперт напоминает, что США еще в 2018 года начали предпринимать попытки отказаться от российского алюминия. С 2023 года там действует фактически запретительная пошлина, а ЕС планирует полностью прекратить покупки российского алюминия к концу 2026 года.
«В результате на фоне динамичного глобального спроса ускоренно запускаются новые производственные мощности в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, производители в которых получают относительное преимущество за счет низких цен на энергию», — отмечает Борис Копейкин.
В целом эксперты сходятся во мнении, что для «Русала» 2026 год станет скорее годом выживания и адаптации к новым условиям, чем возврата к докризисным показателям.
В условиях ограничений против российского алюминия на рынке формируются новые заметные игроки, так что если раньше мы конкурировали с американцами, норвежцами и канадцами, то дальше отвоевывать позиции придется у арабских и китайских производителей. Если, конечно, останутся силы и наши металлурги выдержит все удары.