В России на 14% сократилось внутреннее потребление стали

Металлургическая отрасль России переживает один из самых затяжных кризисов за последние десятилетия. По итогам 2025 года выпуск стали сократился на 4,6%, а внутреннее потребление — сразу на 14%. На фоне санкционного давления, слабого внутреннего спроса и дорогих кредитов отрасль все больше напоминает «пациента на капельнице», который поддерживает текущую деятельность за счет заимствований, но почти не инвестирует в развитие. Аналогичные проблемы нарастают и в цветной металлургии, где ключевые игроки также оказались в ловушке макроэкономических факторов. Анализ ситуации, — в материале «Газеты.Ru».