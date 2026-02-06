Росздравнадзор проверит работу патологоанатомической службы Петербурга

В пятницу пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — в подстрекательстве к превышению полномочий и даче взятки.