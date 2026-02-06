Росздравнадзор проверит работу патологоанатомической службы Петербурга

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Росздравнадзор проверит факты возможных нарушений со стороны работников патологоанатомической службы Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве.
В пятницу пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — в подстрекательстве к превышению полномочий и даче взятки.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверит факты возможных нарушений со стороны работников патологоанатомической службы Санкт-Петербурга», — говорится в Telegram-канале ведомства.