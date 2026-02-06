Ричмонд
полупрозрачная облачность
В Волковыске 41-летний отец чуть не задушил 15-летнего сына из-за ухажера дочери

Отцу придется ответить перед законом за то, что он душил сына.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Гродненской области рассказали, что пьяный житель Волковыска поссорился с сыном и стал его душить, прокурор возбудил уголовное дело, пишет БелТА.

Сообщается, что прокурор Волковысского района после изучения материалов доследственной проверки возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении 41-летнего местного жителя — ему инкриминирована угроза убийством по ст.186.

Выяснилось, что вечером 1 января 2026 года пьяный отец в ходе конфликта стал душить своего 15-летнего сына. У подростка действия отца вызвали временную потерю сознания. Мальчик после этого обратился в правоохранительные органы. Уточняется, что поводом для конфликта послужило якобы нежелание подростка участвовать в выяснении отношений с ухажером сестры.

Ранее в Минске пенсионерка скачала приложение на телефон и лишилась 9000 рублей.

Еще писали, что женщина пряталась от милиции по всему Бресту с крупной суммой денег, считая, что ее преследуют мошенники.

Тем временем в Минске бойцы «Алмаз» задержали мать двоих детей, ей грозит до 20 лет.

А еще МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду.