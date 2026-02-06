В Волковыске 41-летний отец чуть не задушил 15-летнего сына из-за ухажера дочери

Выяснилось, что вечером 1 января 2026 года пьяный отец в ходе конфликта стал душить своего 15-летнего сына. У подростка действия отца вызвали временную потерю сознания. Мальчик после этого обратился в правоохранительные органы. Уточняется, что поводом для конфликта послужило якобы нежелание подростка участвовать в выяснении отношений с ухажером сестры.