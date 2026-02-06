В России еще в одном регионе появился новый номерной знак: что известно

В Сети появилось фото отечественного внедорожника Chevrolet Niva, государственный номер автомобиля имел код региона «133», а не привычный за много лет для Владимирской области «33». Об этом сообщило издание «КП-Владимир».
«Добавочную цифру ставят в том случае, когда буквенные комбинации полностью исчерпаны. Во многих регионах три цифры на коде уже давно введены, однако Владимирская область до последних дней жила по-старинке, со старым кодом», — говорится в публикации.
Во Владимирской области появились номера с новым кодом региона 133 Фото: Соцсети.
Издание отметило, что в ГАИ УМВД РФ по Владимирской области подтвердили подлинность нового кода региона. В ведомстве уточнили, что такие госномера действительно появились в обороте и выдаются водителям при постановке машины на учет.
Как писал сайт KP.RU, в Краснодарском крае с декабря 2024 года автомобилисты могли получить государственные номерные знаки с новым кодом региона «323». На тот момент на Кубани передвигались машины с номерами региона 23, 93, 123 и 193. Но уже тогда знаков с цифрами 23, 93 и 123 не было в наличии — лимит на них оказался исчерпан.