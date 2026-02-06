В России еще в одном регионе появился новый номерной знак: что известно

Как писал сайт KP.RU, в Краснодарском крае с декабря 2024 года автомобилисты могли получить государственные номерные знаки с новым кодом региона «323». На тот момент на Кубани передвигались машины с номерами региона 23, 93, 123 и 193. Но уже тогда знаков с цифрами 23, 93 и 123 не было в наличии — лимит на них оказался исчерпан.