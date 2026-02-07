Регулярные прямые рейсы из Перми в Узбекистан продлили до конца апреля

Авиарейсы из Перми в столицу Узбекистана, Ташкент, продлены до 27 апреля 2026 года. Информация следует из расписания аэропорта Большое Савино. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять еженедельные перелеты по понедельникам. До 23 марта рейсы из Перми запланированы на 13:45, а с 30 марта время вылета изменится на 16:25.