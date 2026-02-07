Регулярные прямые рейсы из Перми в Узбекистан продлили до конца апреля

Авиарейсы из Перми в столицу Узбекистана, Ташкент, продлены до 27 апреля 2026 года. Информация следует из расписания аэропорта Большое Савино. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять еженедельные перелеты по понедельникам. До 23 марта рейсы из Перми запланированы на 13:45, а с 30 марта время вылета изменится на 16:25.
Время в пути составит 3 часа 20 минут. Перелеты выполняются на самолётах типа Bombardier. Обратные рейсы из Ташкента выполняются также по понедельникам и имеют два временных интервала: до 23 марта — в 21:30, затем с 30 марта по 27 апреля — в 23:40.
В ноябре 2025 года авиакомпания Uzbekistan Airways приняла решение о продлении программы регулярных полётов из Перми в Наманган. Новый срок действия программы — до 18 октября 2026 года. Продолжительность рейса составляет 3 часа 30 минут. Для выполнения полётов задействованы самолеты типа Airbus.