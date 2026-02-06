Опубликовано видео задержания главы Пролетарского района Ростовской области

По данным следствия, глава местной администрации инициировал заключение контракта на ремонт муниципального здания с заранее выбранным подрядчиком в обход процедуры торгов. В дальнейшем по его указанию были подписаны акты приемки работ, которые фактически не были выполнены в полном объеме. На счета подрядчика перечислено более 2,5 миллионов рублей, однако экспертиза установила, что работы на сумму около 400 тысяч рублей не были выполнены, что нанесло ущерб бюджету района.