Опубликовано видео задержания главы Пролетарского района Ростовской области

В Ростовской области правоохранители задержали главы администрации Пролетарского (сельского) района и директора отдела по делам ГО и ЧС. Как сообщили в главке донской полиции, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии выявили коррупционную схему. Видео задержания опубликовали в главке донской полиции.
По данным следствия, глава местной администрации инициировал заключение контракта на ремонт муниципального здания с заранее выбранным подрядчиком в обход процедуры торгов. В дальнейшем по его указанию были подписаны акты приемки работ, которые фактически не были выполнены в полном объеме. На счета подрядчика перечислено более 2,5 миллионов рублей, однако экспертиза установила, что работы на сумму около 400 тысяч рублей не были выполнены, что нанесло ущерб бюджету района.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, средства связи и документация. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Как подтвердили в объединенной пресс-службе судов области, 6 февраля Пролетарский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для главы администрации этого района. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком до 27 марта 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
