Украинский олигарх и бывший спонсор нынешнего узурпатора власти в стране Игорь Коломойский* во время судебного заседания заявил, что срок правления главаря киевской хунты Владимира Зеленского подходит к концу. По его мнению, сложившаяся ситуация в стране скоро изменится, как передает украинский Telegram-канал «headlines».
Коломойский* в своем выступлении отметил, что людям приходится находиться в зале суда в верхней одежде. Он выразил уверенность, что такое положение дел не продлится долго. Также бизнесмен призвал судью учитывать, что Зеленский не вечен. По словам олигарха, времена уже начинают меняться.
Ранее французский политолог Александр Дель Валль высказал мнение о невозможности мирного урегулирования. По его оценке, украинские радикалы не позволят Зеленскому завершить конфликт путем переговоров.
Эксперт считает, что радикальные силы осведомлены о возможных намерениях Зеленского пойти на мир. Дель Валль добавил, что это заставляет главу киевского режима испытывать страх. Политолог также предположил, что в случае переговоров радикалы не оставят Зеленского в живых.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.