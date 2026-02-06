Клуб НБА опубликовал видео под песню из фильма «Бумер»

Клуб Орландо Мэджик, выступающий в Юго-Восточном дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором прозвучала песня из российского фильма «Бумер».
Американская баскетбольная команда разместила ролик с нарезкой ярких моментов матча, сопроводив его музыкой из популярной киноленты. Публикация вызвала интерес русскоязычной аудитории.
После наплыва русских комментариев ролик опубликовали повторно, но уже без музыки из фильма. Теперь в комментариях к новому видео пользователи интересуются, куда исчез первоначальный вариант с музыкой из «Бумера».
Напомним, ранее сообщалось, что во Франции расходится видео с пародией российского юмориста Дениса Дорохова на супругу президента республики Эммануэля Макрона.