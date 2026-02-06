Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кашух: использование смартфона за едой ведет к перееданию

Врач Екатерина Кашух предупредила россиян, что использование телефона во время еды может привести к набору веса.

Источник: Аргументы и факты

Использование смартфона во время еды приводит к перееданию и набору веса. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «Газете.Ru».

По словам врача, эта привычка нарушает осознанное питание. Мозг, отвлекаясь на визуальный контент, плохо обрабатывает сигналы от процесса приема пищи. В результате человек ест автоматически, не фиксируя количество съеденного.

Сигнал о насыщении от желудка поступает в мозг с задержкой и не подкрепляется чувством удовольствия от еды. Это заставляет человека продолжать есть даже после заполнения желудка, что ведет к систематическому перееданию.

Особенно вредна эта привычка во время перекусов. Отвлекаясь на экран, человек теряет контроль над объемом и калорийностью пищи, часто выбирая высококалорийные снеки.

Отдельная проблема — формирование неправильных пищевых привычек у детей. Кормление под мультфильмы или игры, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе приводит к неумению распознавать чувство сытости. Кроме того, совместные приемы пищи без гаджетов важны для эмоционального общения в семье.

Диетолог Наталья Мизинова ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни.