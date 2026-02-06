Врач Кашух: использование смартфона за едой ведет к перееданию

Использование смартфона во время еды приводит к перееданию и набору веса. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «Газете.Ru».
По словам врача, эта привычка нарушает осознанное питание. Мозг, отвлекаясь на визуальный контент, плохо обрабатывает сигналы от процесса приема пищи. В результате человек ест автоматически, не фиксируя количество съеденного.
Сигнал о насыщении от желудка поступает в мозг с задержкой и не подкрепляется чувством удовольствия от еды. Это заставляет человека продолжать есть даже после заполнения желудка, что ведет к систематическому перееданию.
Особенно вредна эта привычка во время перекусов. Отвлекаясь на экран, человек теряет контроль над объемом и калорийностью пищи, часто выбирая высококалорийные снеки.
Отдельная проблема — формирование неправильных пищевых привычек у детей. Кормление под мультфильмы или игры, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе приводит к неумению распознавать чувство сытости. Кроме того, совместные приемы пищи без гаджетов важны для эмоционального общения в семье.
