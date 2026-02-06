В Сети появились кадры с висящей на проводах свиньей, обесточившей деревню в КНР

После случившегося полиция начала расследование аварии. По предварительным данным, фермер мог нарушить правила эксплуатации дронов, выполняя полет в зоне с ограничениями и перегружая устройство. Если правоохранители подтвердят факт нарушений, ему может грозить административное наказание и обязательство компенсировать ущерб, причиненный электрооборудованию.