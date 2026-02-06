В Сети появились кадры с висящей на проводах свиньей, обесточившей деревню в КНР

В Сети в пятницу, 6 февраля, появилась видеозапись перевозки свиньи с помощью дрона на юго-западе Китая. Местный фермер пытался перевезти животных таким способом из удаленной горной деревни, где транспортировка автомобилем была затруднена.
Во время перевозки первой свиньи трос, к которому ее прикрепил фермер, зацепился за высоковольтную линию электропередачи. Беспилотник завис на проводах, из-за чего линия оказалась повреждена. Мужчина объяснил, что причиной случившегося стала плохая видимость, поскольку он проводил операцию ночью.
— Над устранением аварии работали 12 специалистов. Им понадобилось около 10 часов, чтобы спасти свинью и вернуть местным электричество, — передает Telegram-канал «360.ru».
После случившегося полиция начала расследование аварии. По предварительным данным, фермер мог нарушить правила эксплуатации дронов, выполняя полет в зоне с ограничениями и перегружая устройство. Если правоохранители подтвердят факт нарушений, ему может грозить административное наказание и обязательство компенсировать ущерб, причиненный электрооборудованию.