Кардиолог Вахляев назвал опасные для сердца продукты

Кардиолог Вахляев заявил, что колбасы и молочная продукция могут быть опасны для сердца.

Источник: Аргументы и факты

Употребление продуктов с высоким содержанием животных жиров и холестерина опасно для сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил врач-кардиолог Антон Вахляев в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, к таким продуктам относятся жирная молочная продукция, включая сливочное масло, сыры и сливки, а также все виды колбас и ветчин.

«Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи», — сказал он.

Кардиолог также отметил, что потенциальный риск представляют яйца, поскольку один желток содержит значительное количество холестерина. Кроме того, он рекомендовал контролировать потребление соли и быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, где состав жиров не всегда очевиден.

Ранее кардиолог Анастасия Малай заявила, что боль в висках может указывать на гипертонический криз.