ЦБ выпустил и показал новые монеты, посвященные Вооруженным силам России

В пятницу, 6 февраля, Банк России выпустил три памятные серебряные монеты номиналом один рубль «Войска радиационной, химической и биологической защиты» серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Монеты массой 7,78 грамма 925-й пробы имеют диаметр 25 миллиметров и рифленую боковую поверхность.
На лицевой стороне изображены Государственный герб России и надписи «Российская Федерация» и «Банк России», указаны номинал, год выпуска, также там имеется обозначение металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
На оборотной стороне каждой монеты размещены рельефные изображения: малая эмблема войск РХБЗ, военнослужащий в защитном костюме с прибором химической разведки, военнослужащий в защитном костюме с прибором радиационной разведки.
Тираж каждой монеты составляет пять тысяч экземпляров. Они являются законным средством платежа на территории России, говорится в материале.
17 ноября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 50-летию посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности планеты серии «Космос» номиналом три рубля.