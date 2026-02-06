Жителям Ростовской области рассказали об особенностях работы в мороз

Работников нужно обеспечить утепленной спецодеждой, обувью, рукавицами, головными уборами. У них должны быть специальные перерывы для обогрева и отдыха в теплом помещении. Причем, такие передышки включаются в рабочее время и подлежат оплате. При экстремально низких температурах, например, ниже −30, планирование тяжелых физических работ не рекомендуется.