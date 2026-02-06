Москвича арестовали за нарисованную эмблему СС в подъезде, но он нацарапал ещё и АУЕ* в камере

В декабре мужчина нарисовал мелом в подъезде эмблему СС (две молнии) и аббревиатуру «АУЕ»*. В январе его задержали и доставили в отдел полиции «Метрогородок». Там он продолжил свои «художества» и заработал второй протокол. Мужчину на некоторое время поместили в камеру, а позже отвезли в суд. После этого полицейские заметили ещё две надписи «АУЕ»* и две воровские звезды на стенах изолятора. «Артиста» вернули в отдел и составили на него ещё один протокол.