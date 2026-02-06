Москвича арестовали за нарисованную эмблему СС в подъезде, но он нацарапал ещё и АУЕ* в камере

В декабре мужчина нарисовал мелом в подъезде эмблему СС (две молнии) и аббревиатуру «АУЕ»*. В январе его задержали и доставили в отдел полиции «Метрогородок». Там он продолжил свои «художества» и заработал второй протокол. Мужчину на некоторое время поместили в камеру, а позже отвезли в суд. После этого полицейские заметили ещё две надписи «АУЕ»* и две воровские звезды на стенах изолятора. «Артиста» вернули в отдел и составили на него ещё один протокол.
Таким образом любитель запрещённой символики стал фигурантом трёх административных протоколов по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Суд удовлетворил требования полиции, назначив максимальный срок ареста по данному правонарушению — 15 суток.
Life.ru рассказывал, как в Вологодской области суд оштрафовал женщину на 1300 рублей за то, что она в состоянии алкогольного опьянения от скуки позвонила в полицию и сообщила о «ходячем трупе» в своём доме. На прибывших сотрудников заявительница заявила, что труп «ушёл в неизвестном направлении», признавшись, что таким образом просто хотела «развлечься».
* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.